"In ginocchio o ti sparo". Il caso Ruberti? Ecco il metodo del Pd (Di sabato 20 agosto 2022) Da «a Fra' che te serve» di ieri al «me te compro» di oggi è un attimo. Il caso Ruberti - l'ormai ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri - è esploso fragorosamente. Ne parlano tutti dopo la diffusione di un video da parte del sito de Il Foglio. Ma la notizia è l'interesse della magistratura che vuole vederci chiaro in quelle frasi che non si trovano «nemmeno nelle intercettazioni di Mafia capitale», dicono nel palazzo di giustizia di Frosinone. In città Albino Ruberti ha avuto un violentissimo alterco con altri personaggi del Pd ciociaro: nell'ordine, i fratelli De Angelis (Francesco è il boss del partito in provincia e guida il consorzio industriale del Lazio, Wladimiro è potente assicuratore di zona con Unipol), e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. Costui è sostenitore di Mauro Buschini, consigliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Da «a Fra' che te serve» di ieri al «me te compro» di oggi è un attimo. Il- l'ormai ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri - è esploso fragorosamente. Ne parlano tutti dopo la diffusione di un video da parte del sito de Il Foglio. Ma la notizia è l'interesse della magistratura che vuole vederci chiaro in quelle frasi che non si trovano «nemmeno nelle intercettazioni di Mafia capitale», dicono nel palazzo di giustizia di Frosinone. In città Albinoha avuto un violentissimo alterco con altri personaggi del Pd ciociaro: nell'ordine, i fratelli De Angelis (Francesco è il boss del partito in provincia e guida il consorzio industriale del Lazio, Wladimiro è potente assicuratore di zona con Unipol), e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. Costui è sostenitore di Mauro Buschini, consigliere ...

