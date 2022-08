Gas: come spendere meno e risparmiare veramente (Di sabato 20 agosto 2022) Sale la preoccupazione per la crisi del gas in inverno. Ecco come spendere meno e risparmiare veramente in vista dei tempi difficili La crisi energetica sta per entrare nel suo momento più critico. Se la primavera e l’estate sono state caratterizzate dalle avvisaglie lanciate da esperti e analisti, con l’arrivo della stagione più fredda le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 agosto 2022) Sale la preoccupazione per la crisi del gas in inverno. Eccoin vista dei tempi difficili La crisi energetica sta per entrare nel suo momento più critico. Se la primavera e l’estate sono state caratterizzate dalle avvisaglie lanciate da esperti e analisti, con l’arrivo della stagione più fredda le L'articolo proviene da Leggilo.org.

martaottaviani : La ‘diplomazia del #gas’ come spiego in #brigaterusse è uno dei mezzi che #mosca utilizza per influenzare la vita p… - LB19712 : RT @CGzibordi: qui articolo, che nessuno accetta di pubblicare, su come #ENI rivenda il gas che compra da Algeria e Russia, (che costa com… - massimodelbo : RT @Cambiacasacca: Il fatto che entro breve saremo senza gas non dipende da putin, non dipende dall'ucraina, dipende da quegli incompetenti… - WallyFromMars : RT @HSkelsen: 10/17 Il concetto di cooperazione pacifica per lui si traduce nelle interferenze che loro attuano nelle elezioni altrui, nel… - LB19712 : RT @CGzibordi: qui vedi che l'ENI fa pagare a questa azienda ora 978mila euro invece dei 120 mila dell'anno scorso.. Questi 850mila euro… -