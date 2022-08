MotoGP, Fabio Quartararo: “Sarà dura contro queste Ducati! Le Sprint Race dal 2023? Pericolose e stupide” (Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio Quartararo è soddisfatto del lavoro svolto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il campione del mondo in carica è stato l’unico ad opporsi in maniera concreta allo strapotere della Ducati. La Casa di Borgo Panigale, infatti, piazza qualcosa come sette moto nelle prime otto posizioni e l’unico non-ducatista è proprio il francese, che ha messo a segno il quarto crono in 1:29.877 con un distacco di appena 40 millesimi nei confronti di Johann Zarco (1:29.837), che ha preceduto Jack Miller e Jorge Martin, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia ha concluso al quinto posto a 120 millesimi dal pilota soprannominato “El Diablo”. Il suo commento al termine della giornata ai microfoni di Sky Sport: “La giornata? Quando le Ducati ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)è soddisfatto del lavoro svolto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il campione del mondo in carica è stato l’unico ad opporsi in maniera concreta allo strapotere della Ducati. La Casa di Borgo Panigale, infatti, piazza qualcosa come sette moto nelle prime otto posizioni e l’unico non-ducatista è proprio il francese, che ha messo a segno il quarto crono in 1:29.877 con un distacco di appena 40 millesimi nei confronti di Johann Zarco (1:29.837), che ha preceduto Jack Miller e Jorge Martin, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia ha concluso al quinto posto a 120 millesimi dal pilota soprannominato “El Diablo”. Il suo commento al termine della giornata ai microfoni di Sky Sport: “La giornata? Quando le Ducati ...

