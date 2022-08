M5S, la farsa continua: hanno votato anche infiltrati ed espulsi. La beffa delle mail (Di giovedì 18 agosto 2022) “Tutti gli uomini del presidente”. Giuseppe Conte incassa il via libera della base M5S al suo listino di 15 “prescelti”, che potranno essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Ma alla festa della democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio “infiltrati” fosse noto, alla consultazione online hanno votato, in qualche modo, anche diversi ex. Ossia quei parlamentari che, tra scissioni ed espulsioni, non fanno più parte della famiglia pentastellata. «ono riuscito con mia grande sorpresa a votare alle parlamentarie. E come me, anche altri colleghi ex Cinquestelle», rivela all’Adnkronos un deputato che oggi milita in Impegno Civico di Luigi Di Maio. Ma che vuole restare anonimo. M5S, tra ex ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) “Tutti gli uomini del presidente”. Giuseppe Conte incassa il via libera della base M5S al suo listino di 15 “prescelti”, che potranno essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Ma alla festa della democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio “” fosse noto, alla consultazione online, in qualche modo,diversi ex. Ossia quei parlamentari che, tra scissioni edoni, non fanno più parte della famiglia pentastellata. «ono riuscito con mia grande sorpresa a votare alle parlamentarie. E come me,altri colleghi ex Cinquestelle», rivela all’Adnkronos un deputato che oggi milita in Impegno Civico di Luigi Di Maio. Ma che vuole restare anonimo. M5S, tra ex ...

SecolodItalia1 : M5S, la farsa continua: hanno votato anche infiltrati ed espulsi. La beffa delle mail - Formica_inc : @matteorenzi Andrebbe bene se non fosse una farsa!Lei e Calenda avete un progr per lo sviluppo economico che non at… - storico900 : @LaNotiziaTweet Il #M5S non esiste più. Votazioni farsa. #Conte è un arrivista. - Cinzia59391505 : @a70199617 Ogni voto dato al M5S è un voto farsa.Lo spettacolo vigliacco in Parlamento x far cadere il governo Drag… - Innovandiamo : La democrazia, o meglio, la farsa a5 stelle prosegue,toccando nuovi fondi... -