GdS – Juve, Rabiot allo United? Stop alla trattativa: cosa fa adesso Allegri (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 20:04:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Ingaggio, commissione e non solo: tutti i nodi della trattativa arenata con lo United. Per i bianconeri la sua cessione sarebbe un’opportunità, ma intanto il francese sarà in gruppo alla ripresa dei lavori La trattativa tra il Manchester United e l’entourage di Adrien Rabiot non si evolve, l’ultimo aggiornamento potrebbe così rappresentare un punto di non ritorno: almeno per adesso i Red Devils valutano strade alternative, mentre il centrocampista – contrariamente a quanto immaginava – dovrebbe ripresentarsi regolarmente alla Continassa alla ripresa degli allenamenti prevista per domani. La questione è prettamente ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 20:04:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Ingaggio, commissione e non solo: tutti i nodi dellaarenata con lo. Per i bianconeri la sua cessione sarebbe un’opportunità, ma intanto il francese sarà in grupporipresa dei lavori Latra il Manchestere l’entourage di Adriennon si evolve, l’ultimo aggiornamento potrebbe così rappresentare un punto di non ritorno: almeno peri Red Devils valutano strade alternative, mentre il centrocampista – contrariamente a quanto immaginava – dovrebbe ripresentarsi regolarmenteContinassaripresa degli allenamenti prevista per domani. La questione è prettamente ...

