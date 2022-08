Problema per la Juventus, si complica una cessione: i dettagli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua lo sfoltimento di esuberi della rosa bianconera di Massimiliano Allegri, la quale ora più che mai sente il bisogno di tornare a vincere tentando di scippare il tricolore ai neo campioni d’Italia del Milan; è spuntato, però, un Problema non da poco che riguarda una cessione che sembrava in dirittura d’arrivo. Rabiot Juventus Manchester United Il Problema riguarda Adrien Rabiot, la quale cessione al Manchester United ha subito una brusca frenata nella giornata di ieri perché la mamma-agente del calciatore ha richiesto uno stipendio pari a 10 milioni di euro per quattro anni per suo figlio più una commissione sostanziosa per lei. Richiesta ritenuta troppo alta da parte del club inglese, il quale ora pensa di interrompere definitivamente la trattativa e virare su altri giocatori. Inoltre, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua lo sfoltimento di esuberi della rosa bianconera di Massimiliano Allegri, la quale ora più che mai sente il bisogno di tornare a vincere tentando di scippare il tricolore ai neo campioni d’Italia del Milan; è spuntato, però, unnon da poco che riguarda unache sembrava in dirittura d’arrivo. RabiotManchester United Ilriguarda Adrien Rabiot, la qualeal Manchester United ha subito una brusca frenata nella giornata di ieri perché la mamma-agente del calciatore ha richiesto uno stipendio pari a 10 milioni di euro per quattro anni per suo figlio più una commissione sostanziosa per lei. Richiesta ritenuta troppo alta da parte del club inglese, il quale ora pensa di interrompere definitivamente la trattativa e virare su altri giocatori. Inoltre, ...

