Napoli, Fabian Ruiz in discoteca mentre la squadra era a Verona: il club non gradisce (Di mercoledì 17 agosto 2022) I rapporti tra il Napoli e Fabian Ruiz sono sempre più tesi. Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, il club azzurro non avrebbe gradito l'uscita del centrocampista spagnolo, recatosi in una discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona per affrontare l'Hellas nella prima giornata di campionato. Il giocatore avrebbe già un accordo con il Paris Saint-Germain per un contratto 6 milioni di euro a stagione; i francesi dovrebbero versare circa 25 milioni nelle casse del Napoli. SportFace.

