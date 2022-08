Chiara Nasti: "non deve interessarvi il mio peso", dopo i commenti social sul pancione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Chiara Nasti ha replicato a chi le ha fatto notare che anche lei, come tutte le donne incinte, ha messo su qualche chilo durante la gravidanza. Chiara Nasti ha risposto ad alcuni follower che le hanno fatto notare che ha messo su peso durante la gravidanza. Poche settimane fa l'influencer era finita al centro delle polemiche, perché, sempre sul social, aveva detto di non aver messo un chilo in cinque mesi di gestazione. L'influencer Chiara Nasti è in attesa del suo primogenito, avuto dal compagno, il calciatore laziale Mattia Zaccagni. Oggi Chiara Nasti è tornata a parlare della sua gravidanza prendendosela con chi ha sottolineato che, nonostante le sue diChiarazioni di giugno, la gravidanza e il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha replicato a chi le ha fatto notare che anche lei, come tutte le donne incinte, ha messo su qualche chilo durante la gravidanza.ha risposto ad alcuni follower che le hanno fatto notare che ha messo sudurante la gravidanza. Poche settimane fa l'influencer era finita al centro delle polemiche, perché, sempre sul, aveva detto di non aver messo un chilo in cinque mesi di gestazione. L'influencerè in attesa del suo primogenito, avuto dal compagno, il calciatore laziale Mattia Zaccagni. Oggiè tornata a parlare della sua gravidanza prendendosela con chi ha sottolineato che, nonostante le sue dizioni di giugno, la gravidanza e il ...

