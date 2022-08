Vuole spendere 11 Milioni di Dollari per una folle ricerca in discarica di un HardDisk: perché? (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo convinti del fatto che neanche uno tra noi abbia scordato James Howells, lo stesso uomo che nel 2013 lanciò per errore in discarica un hard disk su cui erano archiviate le chiavi private di un wallet con ben 8.000 Bitcoin. Sta ancora provando ad ottenere l‘approvazione del governo per procedere al ritrovamento del disco, ma sembra che le cose non stiano andando come dovrebbero. Parliamone! James Howells, pur di avere successo nella sua idea, ha voluto prendere alcuni cani robot Spot – Computermagazine.itHowells, al di là di tutto il tempo passato a cercare, non si è arreso nel corso degli anni. Ecco perché chiesto più volte alla municipalità di Newport nel Galles del Sud di poter entrare nella discarica e setacciarla per ritrovare l’hard disk, ricevendo sempre risposte negative per i soliti i motivi: i prezzi dell’operazione e i ... Leggi su computermagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo convinti del fatto che neanche uno tra noi abbia scordato James Howells, lo stesso uomo che nel 2013 lanciò per errore inun hard disk su cui erano archiviate le chiavi private di un wallet con ben 8.000 Bitcoin. Sta ancora provando ad ottenere l‘approvazione del governo per procedere al ritrovamento del disco, ma sembra che le cose non stiano andando come dovrebbero. Parliamone! James Howells, pur di avere successo nella sua idea, ha voluto prendere alcuni cani robot Spot – Computermagazine.itHowells, al di là di tutto il tempo passato a cercare, non si è arreso nel corso degli anni. Eccochiesto più volte alla municipalità di Newport nel Galles del Sud di poter entrare nellae setacciarla per ritrovare l’hard disk, ricevendo sempre risposte negative per i soliti i motivi: i prezzi dell’operazione e i ...

mauriziocori1 : RT @giubileif: Non bastava spendere ogni anno decine di milioni di € dei contribuenti per inviare i rifiuti di Roma all'estero in camion e… - UgoSais : @00Zucchi 'Se lo Stato vuole spendere di più può farlo solo intaccando i vostri risparmi o tassandovi di più.' [Margaret Thatcher] - spartiato82 : @giubileif In ogni democrazia chi vuole essere eletto si deve spendere sul territorio dove è candidato. Chi non è d… - spartiato82 : @MonicaCirinna In ogni democrazia chi vuole essere eletto si deve spendere sul territorio dove è candidato. Chi non… - Gianluca24070 : @cosimobilbalo @iachinismo Il motivo del vuoto nella fiesole non lo so ma la ferrovia per chi vuole spendere meno e… -