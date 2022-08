Usa | sparatoria a Memphis vicino l’ospedale | 6 feriti tra cui 2 bimbi

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Almeno 6 persone sono rimaste ferite in unaavvenuta nei pressi del Methodist North Hospital di, in Tennessee. La polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte quando due pattuglie hanno trovato le sei vittime "tutte apparentemente colpite da sospetti a bordo di un Suv nero". Dei sei, 4 risultano essere in condizioni molto gravi. Tra ici sono anche 2 bambini, riporta la stampa locale precisando che le condizioni di uno dei bambini, di cui non viene precisata l'età, vengono definite non critiche. Tre delle persone ferite sono in stato di arresto perché trovate a bordo di un'auto rubata, riporta ancora la polizia che specifica che nellanon è rimasto coinvolto nessun dipendente del.