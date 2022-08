Napoli, il West Ham piomba su Keylor Navas (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli ha una concorrente per Keylor Navas: il West Ham è sulle tracce del portiere del PSG ed è pronto a fare un’offerta Il Napoli deve ancora risolvere il nodo portiere. Contro il Verona ha giocato Meret, che però rimane con le valigie in mano pronto a partire, mentre gli azzurri seguono Keylor Navas. Sull’estremo difensore costaricano però arriva la concorrenza del West Ham: secondo quanto riportato dai giornali inglesi, il club londinese sarebbe addirittura in testa, grazie ad una proposta d’ingaggio molto allettante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Ilha una concorrente per: ilHam è sulle tracce del portiere del PSG ed è pronto a fare un’offerta Ildeve ancora risolvere il nodo portiere. Contro il Verona ha giocato Meret, che però rimane con le valigie in mano pronto a partire, mentre gli azzurri seguono. Sull’estremo difensore costaricano però arriva la concorrenza delHam: secondo quanto riportato dai giornali inglesi, il club londinese sarebbe addirittura in testa, grazie ad una proposta d’ingaggio molto allettante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Massimocoppol16 : RT @ParticipioPart: #Zielinski ha rifiutato un'offerta faraonica dal West Ham pur di sposare il nuovo progetto del #Napoli. Non deprimiamoc… - NapoliFansUK : RT @ParticipioPart: #Zielinski ha rifiutato un'offerta faraonica dal West Ham pur di sposare il nuovo progetto del #Napoli. Non deprimiamoc… - CalcioNapolin : ??Spunta una concorrente per Keylor Navas. Il portiere del Paris Saint-Germain è il grande obiettivo del Napoli per… - ale_varriale : RT @ParticipioPart: #Zielinski ha rifiutato un'offerta faraonica dal West Ham pur di sposare il nuovo progetto del #Napoli. Non deprimiamoc… - Luigidas : RT @ParticipioPart: #Zielinski ha rifiutato un'offerta faraonica dal West Ham pur di sposare il nuovo progetto del #Napoli. Non deprimiamoc… -