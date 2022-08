Castel Volturno, padre e figlio di 6 anni annegano in mare. I testimoni: “L’uomo si è tuffato per salvare i suoi 3 ragazzi in difficoltà” (Di martedì 16 agosto 2022) Tenta di salvare i figli, ma muore insieme all’ultimogenito. È successo a Ischitella di Castel Volturno, una località marittima in provincia di Caserta, dove un papà si trovava nel tratto di spiaggia libera per trascorrere una giornata insieme ai tre figli di 6,10 e 13 anni. Secondo una prima ricostruzione della Guardia Costiera, i tre minorenni si erano tuffati per fare il bagno, ma sono stati trascinati dalla corrente lontano dalla riva. A quel punto era intervenuto il padre per cercare di salvarli. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Castel Volturno, insieme ai vigili del fuoco di Aversa e Mondragone, al nucleo di sommozzatori e ad un elisoccorso. Il padre, di origine ghanese, era senza vita quando è arrivato a riva, mentre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Tenta dii figli, ma muore insieme all’ultimogenito. È successo a Ischitella di, una località marittima in provincia di Caserta, dove un papà si trovava nel tratto di spiaggia libera per trascorrere una giornata insieme ai tre figli di 6,10 e 13. Secondo una prima ricostruzione della Guardia Costiera, i tre minorenni si erano tuffati per fare il bagno, ma sono stati trascinati dalla corrente lontano dalla riva. A quel punto era intervenuto ilper cercare di salvarli. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di, insieme ai vigili del fuoco di Aversa e Mondragone, al nucleo di sommozzatori e ad un elisoccorso. Il, di origine ghanese, era senza vita quando è arrivato a riva, mentre il ...

