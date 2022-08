“Al GF per soldi, ma persi la testa e la carriera”: confessione choc della VIP (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex gieffina si racconta in un’intervista sconvolgendo con la sua confessione: “Al GF persi la testa e la carriera”, le parole della vippona. Sappiamo bene che il Grande Fratello dà e il Grande Fratello toglie. Mettersi “in pasto” ad un reality come questo, rappresenta per i volti in cerca di visibilità una grande opportunità. Sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex gieffina si racconta in un’intervista sconvolgendo con la sua: “Al GFlae la”, le parolevippona. Sappiamo bene che il Grande Fratello dà e il Grande Fratello toglie. Mettersi “in pasto” ad un reality come questo, rappresenta per i volti in cerca di visibilità una grande opportunità. Sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GassmanGassmann : Ma io dico, sapete che il calcio per noi italiani è una delle passioni più grandi, ci fate pagare parecchio per ved… - BarbascuraX : Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ri… - rulajebreal : Il PNRR non è altro che un contratto tra l’UE e l’Italia. Soldi (191 miliardi) in cambio di riforme e investimenti.… - Corvonero75 : RT @MarcoScanavacca: La digitalizzazione è merda (anzi merda purissima, cit.) per ALMENO due motivi distinti e convergenti: - perché è disc… - Gaetana21424492 : RT @Paroledipaola: La #Cirinna rifiuta la candidatura e dice che per fortuna ha altri lavori, meno male va! Mi stavo preoccupando che quasi… -