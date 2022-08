Robyn Griggs è morta, addio all’attrice di “Una vita da vivere” e “Destini” (Di lunedì 15 agosto 2022) È morta Robyn Griggs, attrice teatrale, cinematografica e televisiva nota principalmente per aver interpretato il ruolo di Maggie Cory in Another World – Destini, soap nella quale aveva recitato anche Anne Heche, scomparsa pure lei nelle scorse ore. La Griggs aveva 49 anni. Sui social aveva rivelato di aver combattuto contro un cancro al collo dell’utero al quarto stadio. Il mese scorso l’attrice aveva spiegato di avere quattro tumori, “due nuovi tumori sul mio fegato, uno sul muscolo addominale e uno grande sul linfonodo destro”. Il decesso è avvenuto il 13 agosto. “Con il cuore pesante, sono rattristato di annunciare la morte di Robyn”, si legge in un post sul profilo Facebook della Griggs. “Tuttavia, non sta più soffrendo e vorrebbe che ricordassimo questo e i bei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) È, attrice teatrale, cinematografica e televisiva nota principalmente per aver interpretato il ruolo di Maggie Cory in Another World –, soap nella quale aveva recitato anche Anne Heche, scomparsa pure lei nelle scorse ore. Laaveva 49 anni. Sui social aveva rivelato di aver combattuto contro un cancro al collo dell’utero al quarto stadio. Il mese scorso l’attrice aveva spiegato di avere quattro tumori, “due nuovi tumori sul mio fegato, uno sul muscolo addominale e uno grande sul linfonodo destro”. Il decesso è avvenuto il 13 agosto. “Con il cuore pesante, sono rattristato di annunciare la morte di”, si legge in un post sul profilo Facebook della. “Tuttavia, non sta più soffrendo e vorrebbe che ricordassimo questo e i bei ...

