LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: sospesa la Corsa a punti per una caduta, Barbieri in lotta per una medaglia. Dopo toccherà a Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.53 Altre riparazioni necessarie per la pista. La Corsa a punti valida per l’Omnium femminile è ferma da oltre 20 minuti. 18.51 Mancano 32 giri e quindi tre sprint, compreso l’ultimo che varrà doppio. C’è ancora possibilità di scalare almeno una posizione per Barbieri. 18.48 Ineccepibile sin qui la condotta di gara di Rachele Barbieri. Solo Copponi ha ottenuto più punti di lei tramite gli sprint e ha guadagnato due giri così come tutte le migliori. 18.45 La situazione ricorda molto quella della caduta di Letizia Paternoster. I sanitari hanno subito portato dei pannelli per garantire la privacy dell’atleta che sta ancora ricevendo attenzioni mediche. Non si hanno nuove notizie sul suo stato di salute. 18.42 Tutte ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Altre riparazioni necessarie per la. Lavalida per l’Omnium femminile è ferma da oltre 20 minuti. 18.51 Mancano 32 giri e quindi tre sprint, compreso l’ultimo che varrà doppio. C’è ancora possibilità di scalare almeno una posizione per. 18.48 Ineccepibile sin qui la condotta di gara di Rachele. Solo Copponi ha ottenuto piùdi lei tramite gli sprint e ha guadagnato due giri così come tutte le migliori. 18.45 La situazione ricorda molto quella delladi Letizia Paternoster. I sanitari hanno subito portato dei pannelli per garantire la privacy dell’atleta che sta ancora ricevendo attenzioni mediche. Non si hanno nuove notizie sul suo stato di salute. 18.42 Tutte ...

