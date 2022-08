Davide Ferrerio, 20enne ridotto in fin di vita per uno sguardo a una ragazza. «Picchiato a calci e pugni» (Di lunedì 15 agosto 2022) Un ragazzo di vent'anni di Bologna, Davide Ferrerio, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dopo essere stato aggredito giovedì... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) Un ragazzo di vent'anni di Bologna,, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dopo essere stato aggredito giovedì...

Open_gol : Le condizioni di Davide Ferrerio sono critiche Il suo aggressore è stato arrestato per tentato omicidio - ilgiornale : ll ragazzo ferito si chiama Davide Ferrerio. Il presunto aggessore, Nicolò Passalacqua, 22 anni, è accusato di tent… - TizianaGastald1 : @Open_gol Tifiamo per te, Davide Ferrerio! Forza, che aspettiamo le tue notizie. - romi_andrio : RT @Open_gol: Le condizioni di Davide Ferrerio sono critiche Il suo aggressore è stato arrestato per tentato omicidio - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Picchiato selvaggiamente da un coetaneo che lo ha ridotto in fin di vita forse per uno sguardo di troppo a una ragazza. E… -