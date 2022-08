Vittorio Brumotti picchiato e rapinato in vacanza: “Un momento terribile” (Di domenica 14 agosto 2022) Vittorio Brumotti stava trascorrendo una tranquilla vacanza a Los Angeles ma in breve tempo tutto si è trasformato in un incubo. Brumotti è stato aggredito, picchiato e rapinato, ha raccontato che l’hanno colpito alla testa col calcio della pistola e possiamo solo immaginare quegli attimi di terrore. Era con la sua compagna, Annachiara Zoppas, e due loro amici, una vacanza come tante ma l’inviato biker di Striscia la notizia è stato aggredito in pieno giorno. E’ il sito di Striscia la notizia a riportare il racconto del conduttore di Paperissima Sprint, a svelare cosa è accaduto prima e dopo, quando poi si è svegliato a terra e l’incubo non era ancora finito. Quando Vittorio Brumotti è caduto a terra per il colpo e ha poi riaperto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022)stava trascorrendo una tranquillaa Los Angeles ma in breve tempo tutto si è trasformato in un incubo.è stato aggredito,, ha raccontato che l’hanno colpito alla testa col calcio della pistola e possiamo solo immaginare quegli attimi di terrore. Era con la sua compagna, Annachiara Zoppas, e due loro amici, unacome tante ma l’inviato biker di Striscia la notizia è stato aggredito in pieno giorno. E’ il sito di Striscia la notizia a riportare il racconto del conduttore di Paperissima Sprint, a svelare cosa è accaduto prima e dopo, quando poi si è svegliato a terra e l’incubo non era ancora finito. Quandoè caduto a terra per il colpo e ha poi riaperto ...

