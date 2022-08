Tragico incidente a Godega Sant’Urbano: morti 4 ragazzi giovanissimi (Di domenica 14 agosto 2022) E’ davvero drammatico il bilancio dell’incidente stradale che c’è stato questa notte nel trevigiano. Ancora tutta da comprendere la dinamica ma purtroppo, a perdere la vita, sono stati quattro ragazzi giovanissimi. Le ultime notizie infatti, ci raccontano di quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono morti nella notte a Godega Sant’Urbano (Treviso) in seguito all’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano. Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo. I quattro ragazzi, che abitavano tutti in Comuni del Trevigiano, sarebbero deceduti all’istante. Lo schianto contro il platano non ha dato loro scampo e non c’è stato nulla da fare per i soccorritori arrivati sul posto. Potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) E’ davvero drammatico il bilancio dell’stradale che c’è stato questa notte nel trevigiano. Ancora tutta da comprendere la dinamica ma purtroppo, a perdere la vita, sono stati quattro. Le ultime notizie infatti, ci raccontano di quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sononella notte a(Treviso) in seguito all’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano. Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo. I quattro, che abitavano tutti in Comuni del Trevigiano, sarebbero deceduti all’istante. Lo schianto contro il platano non ha dato loro scampo e non c’è stato nulla da fare per i soccorritori arrivati sul posto. Potrebbe ...

