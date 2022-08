Sarri e la stoccata a Mourinho | Una delusione se la sua Roma arriva seconda Su Milinkovic

SportRepubblica : Sarri, stoccata a Mourinho: 'Una delusione se la sua Roma arriva seconda' - ludolamboglia : ??- #Sarri , che stoccata a #Mourinho : 'Se la #Roma dovesse arrivare seconda...' #Lazio #sslazio #SerieA - aquila7630 : Ecco la stoccata di Maurizio #Sarri nei confronti di Josè #Mourinho. #Lazio #Roma #SerieA #4agosto -

La Lazio Siamo Noi

Ladia Mourinho. Comincia il campionato e a Roma si accende subito il derby: " Mourinho ha detto che noi dobbiamo essere considerati per lo scudetto Noi non abbiamo speso, ma abbiamo ...La manovra della Lazio è lenta, la squadra diappare imballata e i Grifoni provano ad ... sbaglia prima Casale, poi Hysaj e il Genoa ne approfitta al 5 , con Coda che trova lavincente ... Sarri, che stoccata a Mourinho: "Se la Roma dovesse arrivare seconda..." Arriva immediata la replica di Maurizio Sarri in conferenza stampa a José Mourinho. Il tecnico ha risposto alla dichiarazione dell'allenatore della Roma che ha chiamato in causa ...Arriva immediata la replica di Maurizio Sarri in conferenza stampa a José Mourinho. Il tecnico ha risposto alla dichiarazione dell'allenatore della Roma che ha chiamato in causa ...