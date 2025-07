Juventus Women continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero | il diario juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin | nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli

Juventus Women prosegue con orgoglio la sua avventura europea, portando sul palcoscenico internazionale il talento e la determinazione delle ragazze in bianconero. Dopo un inizio promettente e una vittoria cruciale contro il Belgio, le Azzurre di Soncin affrontano un pareggio amaro contro il Portogallo, ma emergono comunque con la stella cristallina di Cristiana Girelli. La loro rincorsa nell’Europeo svizzero è solo all’inizio: il prossimo capitolo si scrive ora.

Juventus Women, gli Europei femminili vedono le Azzurre raccogliere un pareggio amaro: nell’1-1 contro il Portogallo solo la Girelli impressiona. Dopo una preziosa vittoria contro il Belgio, le Azzurre di Andrea Soncin non riescono a superare il Portogallo e si devono accontentare di un 1-1 che mantiene viva la loro striscia di imbattibilitĂ nel Gruppo B dell’ Europeo di calcio femminile che si sta giocando in Svizzera. Nonostante il pareggio, la qualificazione ai quarti di finale è sempre piĂą vicina per le italiane, che dovranno affrontare l’ultima partita del girone con la consapevolezza che la qualificazione è ancora nelle loro mani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com