Usa-Ue un' alleanza per non essere superati dai Paesi del Brics

L’Europa si trova di fronte a una sfida decisiva: un’alleanza strategica tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea potrebbe essere la chiave per non essere superati dai paesi del BRICS. Donald Trump, ormai in prima linea, lancia segnali chiari contro le mosse dei BRICS che mirano a minare il dollaro e l’egemonia occidentale. La domanda è: riusciremo a consolidare un fronte comune prima che sia troppo tardi?

Finalmente un Capo di Stato Occidentale, o meglio il numero uno del globo, Donald Trump, ha cominciato ad ammonire i Brics sulle mosse che intendono fare contro il dollaro. E più in generale contro l'Occidente, mentre i vertici comunitari restano accucciati, pur sapendo quanto sia necessaria una medesima politica protettiva dell'euro. I rischi di un Brics forte e con il controllo dei commerci propri, ma anche dei Paesi a cui fornire materie prime e manufatti, va a fortificare l'idea di un nuovo ordine mondiale, preconizzato da Putin, che ha come riferimento i Brics, acronimo dei fondatori Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

