Sicurezza stradale | Elevata velocità via Fiume Montone Abbandonato Ogni volta che esci di casa rischi la vita

Ogni volta che esci di casa rischi la vita a causa dell’eccessiva velocità lungo via Fiume Montone Abbandonato. Una segnalazione di un nostro lettore ci ricorda quanto sia urgente intervenire per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale che le autorità agiscano prontamente, ma anche noi cittadini possiamo fare la nostra parte nel sensibilizzare e chiedere interventi concreti. La sicurezza stradale non può più aspettare.

Diamo spazio alla segnalazione giunta da un nostro lettore: "Vorrei segnalare l’elevata velocità nei pressi di via Fiume Montone Abbandonato in direzione San Marco e viceversa. Nonostante sia stato più volte segnalato alle Autorità competenti, non cambia nulla. Ogni volta che esci di casa rischi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

