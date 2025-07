Stefano De Martino e Belen in vacanza a Porto Cervo la cena nello stesso ristorante

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, protagonisti di un’intensa love story, sono stati avvistati insieme a Porto Cervo, in Sardegna, dove hanno condiviso una cena in un rinomato ristorante. Un segnale che potrebbe riaccendere speranze di un ritorno di fiamma tra i due, genitori del piccolo Santiago. La vacanza si trasforma così in un’occasione speciale per rivedersi, lasciando i fan con il fiato sospeso e curiosi di scoprire cosa riserva il futuro…

(Adnkronos) – Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Il conduttore televisivo e la showgirl stanno trascorrendo le vacanze nello stesso posto, a Porto Cervo, in Sardegna. I due, genitori del piccolo Santiago, sono stati visti insieme in un noto ristorante del posto dove erano presenti anche colleghi e amici.

