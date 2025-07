Ciampi M5S | Impianto idroelettrico di Campolattaro intesa regionale solo se rispettati i requisiti

Il Movimento 5 Stelle torna a sollevare il caso dell’impianto idroelettrico di Campolattaro, evidenziando l’importanza di rispettare rigorosamente i requisiti tecnici, ambientali e funzionali stabiliti dagli enti coinvolti. La questione si presenta ancora aperta, con l’intesa regionale in bilico e il rischio di compromissione per l’ambiente e la comunità locale. Una sfida cruciale che richiede attenzione e rispetto delle normative per garantire uno sviluppo sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti "Apprendiamo dalla Giunta regionale che l'intesa sull'impianto idroelettrico di Campolattaro non è stata ancora espressa e che potrà essere formalizzata solo qualora vengano rispettate le prescrizioni tecniche, ambientali e funzionali poste dagli enti coinvolti". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, a margine del question time che ha riportato all'attenzione del Consiglio un progetto controverso, destinato a incidere su una risorsa idrica strategica per la Campania e su un'area di alto valore naturalistico e sociale. " La stessa Giunta – prosegue – ha dato atto di aver ricevuto dalla società proponente rassicurazioni sulla volontà di superare le criticità espresse dai Comuni di Campolattaro e Morcone.

