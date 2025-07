Cinema sotto le Stelle a Tegoleto il 16 23 e 31 luglio

Preparatevi a vivere un’estate magica sotto il cielo stellato di Tegoleto! Dal 16 al 31 luglio, la piazza della Chiesa si trasformerà in un cinema all’aperto, offrendo tre serate indimenticabili all’insegna di “Vite parallele e convergenti”. Un’occasione unica per condividere emozioni, relax e cultura sotto le stelle, accompagnati dalle proiezioni di film selezionati con cura dall’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps. Non mancate!

A partire da mercoledì 16 luglio prende il via l’ottava edizione di Cinema sotto le stelle in piazza della Chiesa a Tegoleto. “Vite parallele e convergenti” è il titolo della rassegna di quest’anno ideata e realizzata dall’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

