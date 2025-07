Trump minacciò Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino il tycoon nel 2024 | Se andate in Ucraina e Taiwan non avrò altra scelta - AUDIO

Nel tumulto della scena internazionale, nuove rivelazioni scuotono i vertici mondiali. Secondo un audio esclusivo scoperto dalla CNN, Donald Trump avrebbe minacciato Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino qualora si fossero spinti oltre in Ucraina e Taiwan. Un messaggio che mette in evidenza le tensioni e le strategie di potere in un 2024 cruciale per il futuro globale. La diplomazia tra minacce e alleanze si fa sempre più complessa e imprevedibile.

L'audio, scoperto dalla CNN, mostra come il tycoon avrebbe tentato di dissuadere i leader di Russia e Cina dai loro progetti di espansione, usando anche la minaccia dei bombardamenti Donald Trump minacciò Vladimir Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino in caso di attacchi a Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump minacciò Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino, il tycoon nel 2024: "Se andate in Ucraina e Taiwan non avrò altra scelta" - AUDIO

In questa notizia si parla di: trump - minacciò - putin - jinping

