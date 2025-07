Chi è Jonathan Clauss | tutto quello che c’è da sapere sul profilo del possibile rinforzo per la Juventus su cui Igor Tudor spinge tanto | ecco i motivi!

Se la Juventus sta valutando un nuovo rinforzo per la corsia destra, il nome di Jonathan Clauss sta emergendo prepotentemente. Il laterale francese, classe 1992 e attualmente al Nizza, si distingue per le sue doti offensive e la sua spinta continua, caratteristiche che farebbero al caso di Igor Tudor, il quale spinge forte su questo profilo. Ma cosa rende Clauss così interessante per i bianconeri? Scopriamolo insieme.

Chi è Jonathan Clauss, perché la Juventus insiste per avere il laterale francese? La risposta va individuata in Igor Tudor. Jonathan Clauss è un laterale destro classe 1992, attualmente in forza al Nizza, ma il suo nome è recentemente emerso tra i possibili obiettivi del mercato Juventus. Il calciatore francese è un terzino molto apprezzato per le sue caratteristiche di spinta, che ben si adattano al calcio voluto da Igor Tudor, tecnico della Vecchia Signora. Clauss è infatti un esterno di grande energia, il che lo rende ideale per un ruolo di laterale in un 3-4-2-1, come quello che Tudor predilige. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com