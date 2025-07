Piantedosi respinto Casarini esulta | Chiamale emozioni

In un episodio che ha scatenato polemiche e reazioni contrastanti, il rifiuto delle autorità libiche di ricevere la delegazione europea, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha suscitato emozioni forti. Mentre in Italia la sinistra esulta, considerandola una vittoria diplomatica, il gesto ha aperto un dibattito sul ruolo e le strategie europee in Libia. Insomma, un episodio che dimostra come le emozioni possano influenzare la politica internazionale.

Mentre in Libia il ministro egli Interni italiano Matteo Piantedosi viene "respinto" dalle autorità orientali guidate dal generale Khalifa Haftar, in Italia la sinistra esulta a più non posso. Il ministro faceva parte di una delegazione europea composta anche dagli omologhi di Grecia e Malta e dal commissario Ue per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Insomma, una intera delegazione respinta che, allo stesso tempo, ha fatto esaltare Luca Casarini, capomissione e uno dei fondatori della ong Mediterranea. Appresa la notizia di Piantedosi, il capo spirituale della sinistra pro-accoglienza si è scatenato sul suo profilo social ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piantedosi "respinto", Casarini esulta: "Chiamale emozioni..."

Migranti, Piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla Libia di Haftar - In un clima di tensione crescente, il ministro Piantedosi affronta accuse di ingresso illegale e respingimenti in Libia di Haftar, mentre tentava di coordinarsi con i suoi omologhi greco, maltese e il commissario Ue Brunner.

