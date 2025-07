Isola dei famosi ecco gli insulti mai andati in onda

Tra star internazionali e anteprime di alto livello, l'Ischia Global Film & Music Festival si conferma un evento imperdibile fino al 13 luglio 2025 nel Golfo di Napoli. Con Hollywood protagonista e preziose anteprime europee, tra cui "Conspiracy of Fear" e "Tornado", la manifestazione celebra il talento globale. La regista Catherine Hardwicke apre le danze, ma il vero focus resta sui giovani talenti pronti a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

QCentoventi star nel Golfo di Napoli, con una 23esima edizione dell’ Ischia Global Film & Music Festival, sino al 13 luglio 2025, con Hollywood protagonista, prodotto da Pascal Vicedomini. Tra le anteprime europee: Conspiracy of Fear di Kayla Tabish con Steven Bauer e Malcom McDowell e quella italiana di Tornado di JohnMaclean con Tim Roth. Chairperson è la regista americana Catherine Hardwicke (Twilight), a seguire i giovani talenti c'è il maestro irlandese Jim Sheridan, colonne del festival sono da sempre Franco Nero, fresco di Stella sulla Walk of Fame hollywoodiana e Trudie Styler, così come gli Oscar Bille August, Nick Vallelonga, Alessandro Bertolazzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Isola dei famosi, ecco gli insulti mai andati in onda

In questa notizia si parla di: isola - famosi - ecco - insulti

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Insulti e minacce terrificanti al marito e ai quattro figli. Il risvolto assurdo e violento di una partita: «Ci rendiamo conto che stiamo parlando di calcio?» Vai su Facebook

“L’Isola dei famosi”, dalle nomination alle minacce a Chiara Balistreri: che cosa è successo nell’ultima puntata; La copiosa quantità di danni che ha creato Akash Kumar uscito dall'Isola Dei Famosi (parliamone); Isola, riassunto 28 maggio: eliminato, 3 nuovi ingressi, scontro Adinolfi-Balistreri, nomination.

Isola dei Famosi, Spuntano Retroscena: Insulti pesanti e un naufrago portato via in elisoccorso - Dopo la fine de L'Isola dei Famosi, alcuni naufraghi hanno svelato dettagli che non sono mai andati in onda: ecco le dichiarazioni shock! Lo riporta tuttosulgossip.it

Patrizia Rossetti smaschera i naufraghi dopo l’Isola dei Famosi 2025/ “Ecco cosa mi hanno fatto!” - Patrizia Rossetti risponde alle domande dei fan e smaschera i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2025 svelando cos'è successo in Honduras. Riporta ilsussidiario.net