Proteste per la cabina elettrica il sindaco | Il Comune non può esprimere veto

Il sindaco di Fontanafredda, Michele Pegolo, interviene per chiarire la posizione dell’amministrazione sulla controversa costruzione della cabina elettrica in via Brugnera. Dopo le proteste dei residenti, l’ente locale si trova a fare i conti con limiti e competenze, poiché il veto del Comune non può ostacolare un’opera di distribuzione energetica gestita da E-distribuzione. La questione si fa più complessa: ecco cosa sta succedendo.

Il sindaco di Fontanafredda, Michele Pegolo, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla realizzazione della Cabina Primaria di E-distribuzione in via Brugnera, un'opera che ha generato proteste tra i residenti della zona. Il primo cittadino ha voluto chiarire la posizione dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

