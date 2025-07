Dumfries Inter si va verso l’addio? Una mossa del terzino olandese apre a questa possibilità! I dettagli

Dumfries Inter, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un addio. La scelta dell’olandese di affidarsi a Jorge Mendes come nuovo agente ha acceso i riflettori sul suo futuro, alimentando voci di una possibile partenza. Con questa mossa, la cessione del terzino sembra ora più vicina che mai, aprendo uno scenario inedito per il calciomercato nerazzurro. Ma quali saranno i dettagli di questa intricata operazione?

Secondo quanto riportato da La Repubblica, al momento sembra molto difficile immaginare una permanenza di Denzel Dumfries all' Inter. La recente decisione dell'esterno olandese di affidarsi a Jorge Mendes come nuovo agente ha sollevato dei dubbi sul suo futuro, portando a pensare che un addio possa essere imminente. Questo movimento, infatti, difficilmente si concilia con l'idea di una permanenza in nerazzurro, soprattutto considerando che Dumfries aveva recentemente rinnovato il suo contratto con l' Inter.

