Nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti | ANAC mette a disposizione modulo domanda FAQ e guida aggiornati

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti il 1° luglio 2025, ANAC ha predisposto strumenti aggiornati come modulo domanda, FAQ e guida, per facilitare la transizione e garantire una corretta applicazione delle novità introdotte dal d.lgs. 209/2024. Un passo importante verso una gestione più efficiente e trasparente degli affidamenti pubblici. Scopri come questi strumenti possono supportare il tuo ente nel percorso di adeguamento.

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, previsto per le fasi di progettazione e affidamento. In attuazione delle novità introdotte dal d.lgs. 2092024 – Correttivo al Codice dei contratti pubblici – l’ANAC ha messo a disposizione nuovi strumenti e documenti per agevolare l’adeguamento degli enti coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sistema - qualificazione - stazioni - appaltanti

FC 25, FUT Champions si semplifica: cambia il sistema di qualificazione - EA Sports FC 25 Fut Champions semplifica il sistema di qualificazione, permettendo ai giocatori di accedere alle Finali con una sola vittoria nei Playoff.

Aggiornato il sistema informatico ANAC di qualificazione stazioni appaltanti: indicazioni per gli operatori sulla presentazione delle istanze ANAC – 25 giugno 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/44022/… Vai su X

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha annunciato il pieno ripristino del sistema digitale per la qualificazione delle stazioni appaltanti, aggiornato alla luce delle novità normative introdotte con il decreto legislativo n. 209/2024, noto come “Correttivo” al Vai su Facebook

Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva; Progettazione esterna e CUC: le regole per stazioni appaltanti non qualificate; Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: ANAC aggiorna il sistema - Recepite le modifiche introdotte dal Correttivo e implementate le funzionalità per l'invio delle istanze da parte delle Amministrazioni ... Scrive lavoripubblici.it

Qualificazione stazioni appaltanti: sistema ANAC pienamente operativo - Scopri i chiarimenti ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti: durata, modalità di iscrizione, esoneri, affidamenti in autonomia e regole operative ... Segnala lavoripubblici.it