Portavoce Ue ' non dovremmo ricevere lettera su dazi'

Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, ha chiarito che l’UE non si aspetta di ricevere una lettera simile a quelle inviate recentemente alla Corea del Sud e al Giappone riguardo ai dazi. Questa dichiarazione rassicura sulle trattative in corso con gli Stati Uniti, sottolineando la posizione della Ue e il suo impegno per un dialogo costruttivo e senza tensioni inutili. La situazione rimane monitorata attentamente da tutte le parti coinvolte.

"Non ci aspettiamo di ricevere una lettera come quella che la Corea del Sud e il Giappone hanno ricevuto nei giorni scorsi. A quanto mi risulta non riceveremo una lettera". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill rispondendo alle domanda sulla trattiva con gli Usa sui dazi.

