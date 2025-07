LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | al comando lo spagnolo Ivan Romeo

Segui in diretta il Tour de France 2025: oggi l’azione si infiamma con Ivan Romeo al comando, sfidando avversari di grande livello. Resta aggiornato sui momenti più eccitanti di questa tappa cruciale, mentre i protagonisti si contendono la vittoria finale. Non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante corsa, perché ogni istante può fare la differenza tra trionfo e delusione. Clicca qui per vivere tutte le emozioni in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 37.44,94 il tempo dell’iberico, 52.5 kmh di media. Plapp, che spesso è stato al comando, dista 15”. 13.58 Gran finale per Ivan Romeo: lo spagnolo della Movistar è al comando, scavalcato Plapp. 13.53 Partito Edoardo Affini: l’azzurro della Visma Lease a Bike è una carta importante in casa Italia. Si punta la top-5 con il campione d’Europa. 13.51 Gli orari di partenza più interessanti per la vittoria di tappa: 13:49:00 AFFINI Edoardo 15:06:00 FOSS Tobias 15:58:30 VAN AERT Wout 16:36:00 ROGLI? Primož 16:44:00 EVENEPOEL Remco 16:46:00 ALMEIDA João 16:54:00 JORGENSON Matteo 16:56:00 VINGEGAARD Jonas 16:58:00 POGA?AR Tadej 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: al comando lo spagnolo Ivan Romeo

