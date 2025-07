Violenza sessuale aggravata e pornografia minorile arrestati 3 giovani due minorenni di Montesilvano

Un grave episodio scuote Montesilvano: tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati per violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. L’operazione dei carabinieri di Francavilla al Mare ha portato alla luce un inquietante giro di illegalità , evidenziando l’importanza di tutelare i minori e garantire giustizia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei nostri ragazzi e sulla necessità di vigili controlli. Continueremo a seguire da vicino questa delicata vicenda.

I carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare, in esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i Minorenni di L'Aquila, hanno arrestato tre ragazzi di Montesilvano (2 di 17 anni e uno di 18). I tre giovani, come si legge.