MotoGP Marc Marquez | Sachsenring congeniale alla mia guida sarà un weekend all’attacco

Il Sachsenring si prepara a ospitare un weekend di pura adrenalina, dove Marc Marquez è pronto a dominare la scena. Con il suo stile unico e le 10 curve a sinistra che sembrano fatate per lui, il fenomeno catalano punta a confermare il suo status di strafavorito non solo per la vittoria, ma anche per la pole e la Sprint. Per gli appassionati, questa gara promette emozioni indimenticabili e sorprese che renderanno il weekend davvero epico.

Marc Marquez si presenta alla vigilia del weekend in Germania nel ruolo di strafavorito non solo per la vittoria del Gran Premio, ma anche per la pole position e per la Sprint del sabato. D’altronde il Sachsenring esalta lo stile di guida del fenomeno catalano, che ha a disposizione ben 10 curve a sinistra (sulle 13 totali) per fare la differenza sugli avversari. In passato El Trueno de Cervera ha saputo collezionare la bellezza di 8 successi consecutivi in top class sulla pista tedesca, dal 2013 al 2021 (nel 2020 non si è disputato il GP causa Covid), a dimostrazione di una superiorità impressionante nel tortuoso tracciato sassone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Sachsenring congeniale alla mia guida, sarà un weekend all’attacco”

In questa notizia si parla di: marc - marquez - sachsenring - guida

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Sachsenring o Marquezring? Il leader del campionato della Ducati ha sempre vinto sul tracciato tedesco dal 2010 al 2021 (fatta eccezione per il 2020, anno in cui non si corse causa Covid) tra 125cc, Moto2 e MotoGP. Nel 2022 lo spagnolo non corse perché e Vai su Facebook

MotoGP, Marc Marquez: “Sachsenring congeniale alla mia guida, sarà un weekend all’attacco”; MotoGP Germania 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Orari Motogp Germania 2025: guida giorno per giorno. Circuito e precedenti.

MotoGP, Marc Marquez spavaldo al Sachsenring e Bagnaia si lamenta già. Alex e Marini ci sono, buone notizie Ktm - Marc Marquez promette scintille al Sachsenring dove ha vinto già 8 volte mentre Pecco Bagnaia mette già le mani avanti. Lo riporta sport.virgilio.it

MotoGP | GP Germania, Marc Marquez: “Weekend all’attacco” - Marc Marquez arriva in uno dei suoi circuiti preferiti, il Sachsenring, dove vanta 11 vittorie, l'ultima del 2021. Come scrive msn.com