Cuadrado via dall’Atalanta ma ancora in Serie A? Quel club ha effettuato un sondaggio per l’ex Juve L’allenatore lo accoglierebbe a braccia aperte

Juan Cuadrado, protagonista indimenticabile della Juventus, potrebbe ancora calcare i campi di Serie A, questa volta con il Genoa. Il club ligure ha effettuato un sondaggio sull'ex bianconero, riconoscendone l'esperienza e il valore. L’allenatore del Genoa lo accoglierebbe a braccia aperte, puntando sulla sua classe per rinforzare la squadra. Ma quale sarà il suo futuro? La possibilità di un grande ritorno è più vicina di quanto si pensi.

Cuadrado potrebbe rimanere ancora in Serie A, ma ripartirebbe da quel club: sondaggio effettuato per l’ex Juve. Il Genoa, che sta lavorando per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su un nome di grande esperienza: parliamo di Juan Cuadrado, il 37enne colombiano che ha fatto la storia con la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossoblĂą ha effettuato un sondaggio per capire la disponibilitĂ dell’esterno, che potrebbe essere un’aggiunta di qualitĂ al reparto offensivo del Grifone. Un’opportunitĂ per il Genoa. Cuadrado ha trascorso anni di successi con la Juventus, spezzati dal passaggio a parametro zero prima all’Inter e poi all’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com