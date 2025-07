Rinforzo in difesa per gli amaranto Tesserato Arena è già con la squadra

conquistato entusiasmo e fiducia grazie alle sue prestazioni e alla determinazione dimostrata sul campo. L’ingaggio di Arena rappresenta un rinforzo strategico per la difesa degli amaranto, pronti a puntare con rinnovata forza sulla stagione in corso. Con le sue qualità , il giovane difensore si candida a diventare un elemento chiave per il successo della squadra e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata stamani. L'Arezzo ha ingaggiato Matteo Arena, classe 1999, difensore centrale. Nato a Bari, è alto 189 cm, dotato di grande fisicità , senso della posizione e ottima capacità nel gioco aereo. Cresciuto nel settore giovanile del club pugliese, ha.

