Pazza estate italiana tra incendi e temporali Caldo triplica i morti

L'estate italiana si trasforma in un testa a testa tra calore estremo e tempeste violente, con il bilancio che si aggrava e le regioni in allerta. Tra incendi devastanti e temporali improvvisi, la nostra penisola affronta sfide climatiche senza precedenti. Un fenomeno che richiede attenzione e riflessione: come possiamo proteggere le nostre comunitĂ e il nostro ambiente?

Il maltempo da una parte e l’afa dall’altra sembrano dare tregua a gran parte dell’Italia ma in alcune Regioni resta l’allerta. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pazza estate italiana tra incendi e temporali. Caldo triplica i morti

Pazza estate italiana tra incendi e temporali. Caldo triplica i morti; Tg2000 da lunedì a sabato, alle 12, 18.30 e 20.45 e la domenica ore 18.30 e 20.45.

