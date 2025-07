Rischio listeria | richiamato dal commercio un lotto di tramezzini a marchio Ibis

La sicurezza alimentare è una priorità, e il recente richiamo di un lotto di tramezzini Ibis a causa del rischio di Listeria sottolinea l'importanza di restare vigili. Questa batteria può provocare infezioni gravi, specialmente in anziani, immunodepressi e donne in gravidanza, con conseguenze anche per il feto. La prevenzione, attraverso controlli e attenzione alle segnalazioni, è fondamentale per tutelare la salute di tutti. Continua a leggere per scoprire come proteggersi.

La Listeria può causare infezioni gravi, specie in anziani, immunodepressi e donne in gravidanza, con rischi anche per il feto. I sintomi includono febbre, nausea e, nei casi più gravi, meningite o sepsi. Massima attenzione ai richiami alimentari.

