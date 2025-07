Caldo Bonelli | 500 morti in 10 giorni a Roma e Milano Meloni intervenga

L'emergenza climatica si fa sempre più drammatica: in soli dieci giorni, Roma e Milano hanno visto 500 decessi attribuibili al caldo record, mentre l'Europa registra oltre 2.300 vittime. Una situazione allarmante che richiede interventi immediati. Meloni deve intervenire per affrontare questa crisi senza precedenti e tutelare la salute dei cittadini.

Roma, 9 lug. (askanews) – “È una drammatica emergenza, quella della crisi climatica: in soli 10 giorni, a causa del caldo estremo, ci sono stati 500 decessi solo a Roma e Milano. Tra il 23 giugno e il 2 luglio, in dodici grandi città europee, il caldo ha ucciso oltre 2.300 persone, di cui il 65% è direttamente legato alla crisi climatica. È quanto emerge da uno studio condotto da 14 scienziati dell’Imperial College London, della London School of Hygiene & Tropical Medicine, dell’Università di Berna, del Royal Netherlands Meteorological Institute e dell’Università di Copenhagen.Secondo i dati di Our World in Data, la media annuale delle morti causate da eventi meteo estremi è passata da 903 nel periodo 2010-2019 a 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

