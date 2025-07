Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 9 luglio 2025 alle ore 13:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali variazioni e criticità lungo le arterie principali, per permettervi di pianificare al meglio i vostri spostamenti. Attualmente, si segnalano code e rallentamenti sull’A24 tra Roma Est e lo svincolo per l’Autostrada del Sole, oltre a chiusure temporanee che influenzano il traffico locale. Restate con noi per tutte le novità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le strade causa lavori codeina A24 roma-teramo tra Roma Est e lo svincolo per l'auto sole in direzione Teramo è sempre per lavori rallentamenti anche tra Castel Madama e Vicovaro Mandela A1 diramazione Roma Sud segnaliamo invece la chiusura dello svincolo di Torrenova in entrata fino al prossimo 15 luglio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra la diramazione e Appia in esterna code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana ci sposiamo su via Pontina per chi viaggia in direzione Roma segnaliamo traffico rallentato Causa incendio Concordia via Mascagni via Vallelata all'altezza di Aprilia e ripercussioni su via Nettunense per chi proviene da Anzio chiudiamo con il trasporto ferroviario per lavori nella stazione di Roma Ostiense i treni fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Viterbo fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni previsto un servizio di bus sostitutivi tra Roma Termini e Roma Aurelia e termini e Fiumicino aeroporto da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio