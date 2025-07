Il Giro d' Italia Women passa dalla Romagna Faentina | le modifiche alla viabilità

Domenica 13 luglio, la Romagna faentina si trasforma nel cuore pulsante del ciclismo femminile: l'ottava tappa del Giro d’Italia Women attraverserà Faenza, Brisighella e Riolo Terme, portando con sé emozioni e spettacoli. Per assicurare un evento sicuro e fluido, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità locale. Per permettere il corretto svolgimento della corsa e vivere insieme questa grande giornata di sport, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità.

Domenica 13 luglio, i comuni di Faenza, Brisighella e Riolo Terme saranno interessati dal passaggio dell'ottava tappa del Giro d'Italia Women, evento ciclistico che richiederà alcune modifiche alla circolazione stradale per garantire la sicurezza delle atlete e del pubblico.

