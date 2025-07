Tavolata unica per una cena nel Viale dei Cipressi della Dimora Buglioni

Immersi nelle sfumature di un tramonto estivo, la Tavolata Unica di Buglioni trasforma il Viale dei Cipressi in un palcoscenico di sapori e convivialità. Dopo il successo dello scorso maggio, torna l’evento più atteso dell’estate: una cena esclusiva sotto le stelle, dove il buon vino, la cucina d’autore e l’atmosfera magica si incontrano per creare ricordi indimenticabili. Non mancate, perché questa è un’esperienza da vivere fino in fondo...

Da Buglioni l’estate si racconta con il linguaggio del vino e della convivialità. Dopo il successo dello scorso 25 maggio, torna La Cena nel Viale: una cena esclusiva tra i filari sotto il cielo stellato, pensata per chi ama la bellezza autentica, la cucina d’autore e, naturalmente, il buon vino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: cena - viale - buglioni - tavolata

Cena nel Viale: l'enogastronomia incontra la solidarietà in una cena sotto le stelle.

Tavolata unica per una cena nel Viale dei Cipressi della Dimora Buglioni - Dopo il successo dello scorso 25 maggio, torna La Cena nel Viale: una cena esclusiva tra i filari sotto il cielo stell ... veronasera.it scrive

"Cena nel Viale" sotto le stelle, tra enogastronomia e solidarietà - “Cena nel Viale” domenica 25 maggio, tra cipressi e vigneti: protagoniste quattro realtà dell’enogastronomia veronese. Lo riporta veronaoggi.it