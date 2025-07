Aveva centinaia di video pedopornografici anche con bambini piccoli | arrestato 33enne

Una scoperta scioccante scuote Pisa: un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di centinaia di video pedopornografici, molti con bambini piccoli. La Polizia di Stato, attraverso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha smantellato un grave traffico illecito. Un’azione decisa nella lotta contro questa orrenda piaga, che sottolinea l’importanza di vigilare e agire.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne pisano che deteneva centinaia di video di natura pedopornografica. L’attività è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pisa, su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

