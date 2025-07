Scontrino-scandalo | Fanno i signori poi si lamentano lo sfogo del ristoratore

La notizia ha acceso le polemiche sui prezzi esorbitanti e sui comportamenti dei clienti, che spesso si lamentano ma poi accettano senza protestare. A Ponza, un pranzo vista mare ha raggiunto cifre da capogiro, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulle dinamiche nel settore della ristorazione. Ma cosa spinge i clienti ad accettare tali costi, e quale ruolo hanno ristoratori e gestori? È tempo di riflettere sulla linea sottile tra qualità e prezzi esagerati.

A Ponza, quattro turisti hanno ricevuto uno scontrino da 923 euro, circa 230 euro a testa, per un pranzo al ristorante “Il Rifugio dei naviganti” a Sant’Antonio. Il pasto, vista mare, includeva un antipasto, quattro piatti di scialatielli all’aragosta, acqua e due bottiglie di biancolella delle Cantine Migliaccio. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli scialatielli all’aragosta sono costati 759 euro, mentre il vino 120 euro. La notizia ha riacceso le polemiche sui prezzi elevati, che ogni estate infiammano le chat dell’isola.Mario Coppa, gestore del locale e di altri ristoranti a Ponza, ha difeso i prezzi: "Abbiamo pure piatti da 15-20 euro, ma l’aragosta tutto il mondo sa che costa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Scontrino-scandalo: "Fanno i signori, poi si lamentano", lo sfogo del ristoratore

