FdI inchioda la sinistra toscana | Campagna elettorale sulla pelle dei cittadini

Fdi denuncia con fermezza come la sinistra toscana stia sfruttando l’alluvione a fini politici, trasformando una tragedia in uno strumento di campagna elettorale. Un’operazione inaccettabile che mette a rischio la dignità dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. La denuncia, firmata dal deputato Chiara La Porta e dalla consigliera regionale Elisa Tozzi, mira a fare chiarezza e a difendere i valori di trasparenza. È fondamentale ricordare che...

Il tema dell'alluvione "come mezzo, abusato, per fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini" e una "strumentalizzazione inaccettabile" da parte della sinistra toscana: è questo l'argomento al centro della nota scritta dal deputato pratese Chiara La Porta e il consigliere regionale toscano di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi, firmataria dell'interrogazione. "La risposta dell'assessore regionale all'Ambiente Monia Monni all'interrogazione in merito all'erogazione dei ristori dovuti ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 in alcuni territori toscani è, ancora una volta, un mero scaricabarile. 🔗 Leggi su Iltempo.it