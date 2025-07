Appalti e concorsi truccati favorito persino il candidato che consegna sempre in bianco Mala gestio e strapotere di Piccione

In un panorama sempre più segnato da sospetti e ingiustizie, il coinvolgimento di figure chiave come Cosimo Piccione solleva inquietanti interrogativi sulla trasparenza delle procedure pubbliche. La sua lunga presenza in carica e le accuse di gestione opaca dei bandi di gara evidenziano la necessità di vigilanza e riforme profonde. È fondamentale garantire che ogni concorso e appalto sia equo e meritocratico, perché la fiducia nei nostri enti deve essere preservata.

SANNICOLA – Per dieci anni sindaco di Sannicola, dal maggio 2013 al maggio 2023, e ora ritenuto a capo della presunta associazione dedita alla "mala gestio" dei bandi di gara e dei concorsi indetti dall'ente comunale. All'alba di oggi Cosimo Piccione, impresario funebre 60enne attualmente.

Appalti e concorsi truccati, favorito persino il candidato che “consegna sempre in bianco”. Mala gestio e strapotere di Piccione.

