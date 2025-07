Blitz antidroga nell' Ascolano | video

Un’operazione shock scuote Ascoli Piceno: un blitz antidroga ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari, smantellando un gruppo criminale che aveva scelto Porto d’Ascoli come base logistica. La villa abusiva, teatro di attività illecite, fungeva da deposito di droga e armi, gettando luce sulla pericolosa rete di illegalità che tentava di infiltrarsi nel territorio. Ecco cosa è emerso dall'azione delle forze dell’ordine.

