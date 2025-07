Borsa | Milano a 40.775 punti nuovo massimo da ottobre 2007 +

La Borsa di Milano fa registrare un record storico dal 2007, toccando i 40.775 punti e confermando il suo ruolo di leadership in Europa. Con un incremento dell'1,3%, Piazza Affari si distingue grazie alla spinta delle banche, riflettendo ottimismo e fiducia nel futuro economico del nostro paese. Questo trend positivo apre nuovi scenari per investitori e aziende, che possono guardare con speranza alle prospettive di crescita.

La Borsa di Milano maglia rosa in Europa sale a 40.775 punti, toccando un nuovo massimo da ottobre 2007, per poi ripiegare a 40.714 punti. Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,3%, è spinta dall'andamento positivo delle banche, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib oltre i 40mila punti, Stellantis e Mps in crescita - La Borsa di Milano chiude in crescita, con il Ftse Mib che supera i 40mila punti, registrando un rialzo dello 0,39%.

Borsa: Milano apre debole a -0,01%. Il Ftse Mib è a 39.618 punti #ANSA Vai su X

